Esporte Atlético-GO mostra poder de reação e volta a crescer no Brasileiro Atlético-GO conquista primeira vitória de virada neste Brasileiro, sobe na tabela e supera 1º turno de 2020

O Atlético-GO venceu o Bahia, de virada, na noite deste domingo (15), conquistando mais um resultado importante fora de casa, na Série A. Virar, para o time atleticano, teve sabor especial, pois é a primeira vez que a equipe rubro-negra sai atrás no placar, nesta edição do Brasileirão, e consegue mudar o placar favoravelmente. Com isso, o Dragão chega a 23 pontos e...