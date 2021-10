Esporte Atlético-GO mostra força em casa e derrota Grêmio Atlético-GO faz jogo consistente, bate Grêmio (2 a 0) e conquista 2ª vitória consecutiva no Antônio Accioly

Na semana passada, o Atlético-GO venceu o líder da Série A, o Atlético-MG. Na noite desta segunda-feira (25), o Dragão bateu o Grêmio, penúltimo colocado do Brasileirão, por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Antonio Accioly. Assim, seja diante de adversários da parte de cima ou parte baixa da classificação, o time atleticano volta a fazer do reduto campineiro pont...