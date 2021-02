Esporte Atlético-GO monitora situação de goleiro acertado, após contusão no joelho Com empréstimo acertado para o Dragão, César deve se apresentar ao Dragão em março

O Atlético-GO monitora a situação do goleiro César, acertado com o Dragão para a temporada 2021. O jogador teve uma entorse no joelho direito no treino desta terça-feira (23), no Rio. O rubro-negro carioca está se preparando ao jogo de quinta-feira, em que poderá conquistar o titulo do Brasileirão com vitória sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (25). "Não tivemo...