Esporte Atlético-GO mira juventude e versatilidade para reforçar elenco Dragão aposta em jovens, de custo baixo e com desejo de projeção no futebol ou em busca de retomada de espaço no cenário nacional

A menos de um mês do início do Brasileirão, a direção atleticana busca encorpar o elenco e fez aposta num nome de peso, no cenário nacional, para comandar a equipe - o técnico Vagner Mancini, com carreira de 16 anos, marcada por títulos (nacionais e estaduais), acessos e boas colocações, mas entremeada por alguns descensos.O treinador chegou a Goiânia na terça (7), ped...