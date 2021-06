Esporte Atlético-GO mira duelo de emergentes contra Fortaleza Dragão e Leão do Pici dois clubes emergentes, que se ajustam e se estruturam para ocupar espaço no cenário nacional

Na próxima quinta-feira (17), o Atlético-GO recebe o Fortaleza no jogo que reunirá duas equipes que estão entre as primeiras colocadas da Série A após duas rodadas, passaram da 3ª fase da Copa do Brasil e estão nas oitavas de final. O bom momento de cada uma destas agremiações é um aperitivo à partida no Estádio Antônio Accioly. São dois clubes e...