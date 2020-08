Esporte Atlético-GO: meia boliviano comemora minutos em campo nos amistosos Henry Vaca atuou em duas partidas, contra Cuiabá e Capital-DF, e afirmou estar conhecendo o técnico Vagner Mancini aos poucos

Após atuar em dois amistosos pelo Atlético-GO, contra Cuiabá e Capital-DF, o meia boliviano Henry Vaca espera ter entrado na mira do técnico Vagner Mancini para ser utilizado na equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. O jovem jogador está no Dragão emprestado pelo The Strongest, que detém os direitos do jogador até 2023 e...