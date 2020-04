Esporte Atlético-GO: Matheuzinho conta com redes sociais para suprir ausência do elenco Meia conta que grupo no WhatsApp e chamadas por vídeo amenizam falta de convívio com jogadores no dia a dia

O período de quarentena tem sido um desafio para os jogadores, acostumados com a rotina ativa de treinos e jogos. Enquanto as atividades nos clubes estão paradas, os atletas tentam compensar com treinos em casa. No entanto, o isolamento social afeta outro ponto importante para os jogadores: o convívio em grupo com elenco, comissão técnica e funcionários dos clubes. N...