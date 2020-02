Esporte Atlético-GO mantém preço de ingressos para clássico contra o Goiás Dragão adota o mesmo valor que tem cobrado nos jogos do Campeonato Goiano

A diretoria do Atlético vai manter os preços dos ingressos para o clássico de domingo 916), às 16 horas, no Estádio Olimpico. Na partida, o Dragão será o mandante e terá apenas sua torcida no estádio. Os preços são 20 reais (inteira) e 10 reais (meia, com duas apostas na Timemania, com o Atlético como time do coração). As vendas começam nesta terça-feira (11), na Dra...