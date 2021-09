Esporte Atlético-GO mantém posição de 'isonomia' e não recorre ao STJD para ter público Clube concorda com decisão de esperar que todas as cidades que têm clubes no Brasileiro autorizem público

O Atlético-GO não pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter público no Estádio Antonio Accioly, nos jogos dele na Série A, mesmo com a liberação da prefeitura de Goiânia, em decreto publicado nesta sexta-feira (10). Apesar da decisão do poder público da capital ser favorável aos clubes de futebol, que podem fazer jogos com até&nb...