Esporte Atlético-GO mantém poder de fogo do ataque após pausa Dragão faz nove gols após dois jogos de preparação e tem artilheiros diversificados

Uma situação que não mudou com a paralisação do futebol, foi o poder ofensivo do Atlético-GO. Neste retorno do esporte, em meio à pandemia do novo coronavírus, o melhor ataque do futebol goiano - 27 gols até a suspensão das atividades - demonstra que o tempo parado não afetou o ímpeto dos rubro-negros. Foram nove gols nos dois jogos-treino disputados durante a preparação pa...