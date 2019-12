Clube com ideia de jogo ofensivo, o Atlético-GO mudou um pouco seu perfil na temporada que se encerrou recentemente. Na Série B do Brasileiro, o Dragão teve a segunda melhor defesa da competição. Só ficou atrás do campeão neste quesito. Para a próxima temporada, a diretoria atleticana mantém a espinha dorsal do setor e ainda trabalha para manter o máximo de peças possíveis para que comece 2020 com a ‘cozinha’ arrumada e construa a nova equipe a partir dela.

Na defesa que sofreu apenas 29 gols em 38 rodadas, o Dragão conseguiu manter o goleiro Kozlinski, a dupla de zaga composta por Gilvan e Oliveira, titular na maior parte da competição, além do lateral esquerdo Moraes, que não era titular, mas entrou em jogos importantes na reta final do campeonato.

Das opções que os técnicos Wagner Lopes e Eduardo Barroca tiveram ao longo da Série B, o zagueiro Lucas Rocha e o lateral direito Jonathan não ficam para 2020. Outros dois laterais ainda estão com suas situações indefinidas. Pela direita, Reginaldo já externou o desejo de seguir no Dragão para a próxima temporada. Do outro lado, na esquerda, Nicolas também não vê problemas em um novo empréstimo com o clube goiano. No entanto, ambos dependem da diretoria do Athletico-PR.

Na cabeça de área, o Dragão perdeu nomes como Nathan, Pedro Bambu e André Castro. Por outro lado, manteve o volante Moacir para 2020.