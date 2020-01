Esporte Atlético-GO mantém espinha dorsal para 2020 Equipe se ajusta com maioria de atletas do ano passado, marcado pelo título do Goianão e acesso à Série A. Nova formação terá quatro novidades

Ainda em fase de ajustes, durante pré-temporada, o técnico do Atlético esboça formação para o amistoso deste sábado (18), diante do Gama-DF. Será o primeiro e único jogo antes da estreia atleticana no Goianão - quinta-feira (dia 23), contra o Grêmio Anápolis, em Anápolis. Tudo indica que, na fase inicial, o Dragão conservará base do ano passado, com sete atletas remanes...