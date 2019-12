Esporte Atlético-GO mantém dupla entrosada para temporada 2020 Diretoria rubro-negra consegue renovar com Gilvan e conta com base defensiva para próximo ano

A defesa do Atlético para a próxima temporada já tem tripé formado. A diretoria do Dragão conseguiu confirmar a renovação de contrato com o zagueiro Gilvan, de 30 anos, até o fim de 2020. Com isso, o capitão rubro-negro na campanha do acesso se junta ao goleiro Maurício Kozlinski e o zagueiro Oliveira, que já tinham contratos mais extensos com o clube. Agora, a direçã...