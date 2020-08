Esporte Atlético-GO: Mancini promete mudança geral para voltar a vencer Atlético-GO perde para o Ceará, no Olímpico, e vai à lanterna do Brasileirão. Jogadores estão na berlinda

O técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini, sente, às costas, o peso das quatro derrotas seguidas - três pela Série A e uma na Copa do Brasil - que o Dragão sofreu nas últimas partidas. Desta vez, o time atleticano não conseguiu se valer nem do fator casa, pois foi derrotado pelo Ceará, no Estádio Olímpico, na noite deste domingo (30), por 2 a 0 - gols marcados pela dupla Vina...