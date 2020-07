Esporte Atlético-GO: Mancini encara desafio de difícil travessia Na Série A dos pontos corridos, nenhum técnico atleticano começou e encerrou o torneio no cargo

Vagner Mancini não assume o Atlético-GO apenas com missão de mantê-lo na Série A. O técnico chega com o desafio de contrariar histórico recente do clube, desde que voltou a disputar o Campeonato Brasileiro nas três séries em que esteve: o de um técnico do Dragão iniciar e fechar o trabalho na competição. Desde 2006, quando garantiu calendário nacional e jogou a Série...