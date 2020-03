O Atlético-GO também está tomando precauções em relação à pandemia do coronavírus e, a partir desta quinta-feira (19), entra na fase de quarentena. Entre as decisões tomadas pela direção e comissão técnica do clube, estão a liberação do elenco e da comissão técnica por 15 a 20 dias, segundo previsão do presidente do clube, Adson Batista.

Além deles, o clube também deve dar férias coletivas à maioria dos funcionários, mas isso é algo que está em avaliação pelo departamento jurídico do clube, assim como ficará a situação trabalhista de atletas e corpo técnico. O tempo de paralisação do futebol será definido nesta quinta-feira (19), em reunião com elenco, a partir das 10 horas, no CT do Dragão. Mas, depois, o clube praticamente fecha as portas.

A comissão técnica repassará algumas recomendações aos jogadores, mas a prioridade é que sigam e se preocupem, basicamente, com a preservação da saúde deles e dos familiares. "A preocupação é com as recomendações médicas, aquelas que já foram repassadas e que precisam ser seguidas. A questão de treinos individuais é mais complexa. Não podemos, por exemplo, pedir que o jogador procure uma academia ou que saia para treinar num parque, praça. Mas estamos avaliando", disse o supervisor do clube, Everton Mortosa Junior.

Adson Batista informou que "protocolos" serão repassados aos atletas, mas não revelou quais. "Ficaremos esse período inativo. Quando houver a volta, será necessário fazer uma intertemporada", comentou o supervisor.

No clube, funcionará apenas o básico, como manutenção, vigilância e alguns serviços administrativos, mas reduzidos. Por isso, não para por completo. O clube tem obras no CT do clube e de ampliação do Estádio Antônio Accioly e deve prossegui-las, com o mínimo de operários, mas isso também será avaliado. Parte das atividades internas serão em regime home office (trabalho em casa). Através das redes sociais do clube, recomendações serão repassadas aos jogadores - entre eles, há grupo de whattsapp. A comissão técnica também estará atenta aos detalhes.

O Atlético decidiu pela liberação de elenco e comissão técnica enquanto o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil estiverem paralisados. Por duas vezes, o clube havia se planejado para jogos hoje - primeiro, pela Copa do Brasil, contra o São José (RS), em Porto Alegre e, depois, o clássico com o Goiás, pela penúltima rodada da 1ª fase do Estadual, que estava previsto para o Estádio Olímpico. Na manhã de quarta-feira (18), elenco e comissão técnica trabalham por cerca de duas horas no CT do Dragão, com treino tático e de posicionamento. Foi a última atividade antes da quarentena.

O elenco tem 25 atletas profissionais, além dos que são da base e participam dos treinamentos - em média, são seis jogadores. Já a comissão técnica tem cerca de 20 componentes - desde a última terça-feira (17), o auxiliar João Paulo Sanches, que retorna ao clube após cerca de um ano e meio, foi incorporado à comissão técnica. O clube já havia liberado, no inicio da semana, os atletas das categorias de base, para que pudessem ir para as suas cidades. Algusns jogadores profissionais também devem viajar, em carros próprios, para cidades onde residem familiares.