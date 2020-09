Esporte Atlético-GO libera lateral esquerdo para o Mirassol Sem espaço após a chegada de Natanael, Luiz Henrique deixa o Dragão sem ter estreado pelo clube

No dia 25 de agosto, o Atlético-GO acertou a contratação do lateral esquerdo Luiz Henrique, de 22 anos, que se destacou pelo Juventus, de Jaraguá do Sul-SC, no Campeonato Catarinense. O jogador veio para ser observado pelo técnico Vagner Mancini, mas como o Dragão foi ao mercado e trouxe o também lateral esquerdo Natanael, de 29 anos. Com poucas chances de d...