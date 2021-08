Esporte Atlético-GO libera atacante Arthur Gomes Diretoria rubro-negra informou que jogador não manifestou desejo de sair do clube por não ser titular e por ter recebido proposta de clube do exterior

Na noite deste sábado (7), a diretoria do Atlético-GO confirmou a liberação do atacante Arthur Gomes, que passa a não fazer mais parte do elenco do Dragão para a sequência da temporada. De acordo com o clube rubro-negro existia uma cláusula para liberação do jogador em caso de proposta para negociação a um clube do exterior no mês de agosto. O atacante estava cedido...