Esporte Atlético-GO Lateral esquerdo que atua no futebol português está na mira

O Atlético busca um acerto com o lateral esquerdo Arthur Henrique, de 26 anos, que está no Gil Vicente, clube que disputa o Campeonato Português, torneio que está a duas rodadas do fim, e pode exercer o direito de compra, pois o empréstimo está no fim. Arthur Henrique está vinculado à Ferroviária-SP, que poderá cedê-lo ao time goiano que, assim, repatriaria o jogador. Após a defi...