Esporte Atlético-GO lamenta gols de bola parada sofridos no Mineirão Dragão vai tentar pontuar no próximo jogo, que também é fora de casa, diante do lanterna Botafogo

Após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, o técnico Marcelo Cabo viu defeitos específicos do Atlético-GO no resultado da noite deste domingo (17), em Belo Horizonte, para o Atlético-MG na 29ª rodada do Brasileirão. O Dragão completa quatro rodadas seguidas sem vitórias na competição e, na visão do treinador, a equipe não teve um bom começo nos 15 minutos iniciais, além ...