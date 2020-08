Esporte Atlético-GO: Jorginho em casa no Olímpico Artilheiro do estádio após reinauguração, Jorginho brilha nos dois jogos iniciais da Série A e se prepara aos desafios no Sul

Há uma sintonia fina entre Jorginho e o Estádio Olímpico. Desde que a praça esportiva foi reaberta, no dia 27 de setembro de 2016, o camisa 10 do Dragão fez do local a sua casa. Por lá, Jorginho teve um começo de Série A arrebatador - já marcou dois gols, sobre Flamengo (3 a 0) e Sport (1 a 1), que estão entre os mais belos da competição. Essa é a segunda vez que o jogad...