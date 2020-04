Esporte Atlético-GO: Jorginho e Matheuzinho cantam músicas de xarás sertanejos em live; veja vídeo Jogadores comemoraram um ano do título do Goianão 2019, lembraram temporada com acesso à Série A e opinaram sobre continuidade do Estadual deste ano

O Atlético comemorou o aniversário do título do Campeonato Goiano de 2019 em uma live no Instagram na tarde desta terça-feira (21). A dupla Jorginho e Matheuzinho participou da comemoração. Além de lembrar jogos do ano passado, do acesso para Série A e opinar sobre o futuro do Goianão 2020, os jogadores cantaram músicas de seus xarás sertanejos, Jorge e Mateus (veja víde...