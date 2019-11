Esporte Atlético-GO: Jogos decisivos da Série B terão arbitragem Fifa Partidas envolvendo Atlético-GO, Coritiba e América-MG serão apitados por árbitros do quadro internacional

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a escala de arbitragem para a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Árbitros com chancela Fifa foram escalados para as partidas que envolvem os três clubes com chances de acesso à Série A: Atlético-GO, América-MG e Coritiba. O jogo do Dragão terá no apito Raphael Claus, de São Paulo. A arbitr...