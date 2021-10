Esporte Atlético-GO joga bem, mas fica no empate sem gols com o Fluminense Fora, Dragão teve chances para vencer o time tricolor, mas parou no goleiro Marcos Felipe no Maracanã

O Atlético-GO criou chances, jogou bem no Maracanã, mas não marcou e empatou por 0 a 0 com o Fluminense neste sábado (9). Na reta final do jogo, o tricolor criou chances no abafa e ainda acertou a trave da meta do goleiro Fernando Miguel. O duelo foi válido pela 25ª rodada da Série A, e foi o 50º jogo do time goiano na temporada 2021. Com o resultado, o Atlético ch...