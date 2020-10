Esporte Atlético-GO joga bem contra o Corinthians, fora de casa, mas fica no empate sem gols Corinthians e Atlético se enfrentaram em partida adiada da 1ª rodada da Série A, marcada inicialmente para dia 9 de agosto

O Atlético-GO inicia outubro com a expectativa de que possa se manter competitivo e “agressivo”, palavra muita usada pelo técnico Vagner Mancini pra definir o que espera da equipe na disputa da Série A e da Copa do Brasil. Além da manutenção do padrão de jogo ajustado, a esperança é de que consiga resultados melhores que o conquistado na noite de quarta-feira (30), em São Pa...