Esporte Atlético-GO intensifica conversas para renovações de jogadores Gilvan, Jonathan, Pedro Bambu e Mike conversam com a direção rubro-negra para extensões de vínculos

Após acesso à Série A confirmado no último sábado (30), o Atlético intensifica as conversas para renovações de contratos com peças que foram importantes para o Dragão na temporada 2019. Quatro jogadores são prioridades, mas ainda negociam com o presidente Adson Batista. “São conversas bem rápidas, que estão sendo intensidades, pois já conversamos há algumas semanas. Todas ...