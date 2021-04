Esporte Atlético-GO inscreve 29 atletas na Sul-Americana

O Atlético-GO inscreveu 29 jogadores para a disputa da Copa Sul-Americana, que começa para o Dragão nesta terça-feira, diante do Newell’s Old Boys, da Argentina, no Estádio Antônio Accioly. Por causa disso, o rubro-negro fez seu jogo pela 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano no sábado (17). Com a vitória por 3 a 1 sobre o Crac, garantiu a liderança ger...