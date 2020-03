O Atlético-GO inicia a segunda semana de paralisação, por causa da pandemia do coronavírus com duas situações importantes: a expectativa pelo desenrolar das negociações para redução salarial dos jogadores, iniciadas em conjunto com Goiás e Vila Nova junto ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego), e o aniversário de 83 anos, que será comemorado na quinta-feira (dia 2), mas apenas pelas redes sociais.

A proposta é para que atletas tenham os salários reduzidos em 50% durante os dias de paralisação das competições (Estadual e Copa do Brasil) durante 60 dias, a partir do dia 1º de abril, e a suspensão dos vínculos se torneios não forem retomados.

O diretor jurídico do Atlético, o advogado Paulo Henrique Pinheiro disse se tratar de uma “proposta” e que ela é abertura de uma negociação entre as partes: atletas e clubes.

Para o presidente do Dragão, Adson Batista, a proposição é para a sobrevivência do futebol, que já sente os efeitos da crise do coronanírus. “Estamos conversando. Nosso jurídico está à frente”, à espera de que o Sinapego compreenda o “momento tão difícil e complicado”. A reportagem do POPUlAR tentou manter contato com o presidente do Sinapego, Janivaldo Marçal Chaveiro, mas ele não atendeu às ligações para falar se a entidade aceita os termos apresentados - o representante sindical adiantou que fará contraproposta.

O Dragão fará o “aniversário virtual”, via redes sociais, para festejar os 83 anos de fundação do clube. Há “surpresa” preparada, segundo a responsável pelo marketing do clube, Angélica Martins, e uma programação para interagir com os rubro-negros, como vídeos, live com jogadores, a presença de artistas atleticanos e exposição virtual de objetos antigos do Dragão, como camisas, canecas e outros objetos. As atividades de aniversário vão se estender pelo mês de abril - a ideia é colocar imagens da torcida e recuperar um pouco da história do Atlético, como reportagens nos jornais e o lançamento de um novo site.