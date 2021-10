Esporte Atlético-GO inicia venda de ingressos para jogo contra líder da Série A Valor do ingresso é 40 reais, e Dragão fará promoção, com valor de meia-entrada (20 reais) para o torcedor que apresentar duas apostas na Timemania

O Atlético-GO iniciou, ao meio-dia desta quinta-feira (14), a venda de ingressos para o jogo de domingo (17), às 18h15, diante do Atlético Mineiro, líder da Série A do Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly e, segundo informação do clube, serão disponibilizados 3 mil bilhetes, que podem ser adquiridos no Antonio Accioly, no CT do Dragão e no s...