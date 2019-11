Esporte Atlético-GO inicia venda de ingressos para ‘decisão’ contra o Sport Partida pode confirmar acesso do Dragão à Série A. Será o último duelo das equipes na temporada

O Atlético iniciou a comercialização de ingressos para o jogo contra o Sport, que será disputado no sábado (30), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. Será a última partida das equipes na temporada, o duelo pode confirmar acesso do time goiano à Série A do Brasileiro. O Leão já confirmou presença no Brasileirão. Os bilhetes custam R$ 20 (inteira), com apresentaçã...