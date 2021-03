Esporte Atlético-GO inicia semana com prioridade para Copa do Brasil Clube se volta para torneio, reforços e regularizações. Meia não deve mais ser contratado

Líder invicto e único time com 100% de aproveitamento do Goianão 2021, o Atlético-GO vira a chave, muda o foco e se concentra, neste início de semana, na disputa da 1ª fase da Copa do Brasil. O Dragão estreia no torneio nacional diante do Galvez-AC, neste quarta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT. A partida seria disputada em Rio Branco, capital do Acre, mas o...