Esporte Atlético-GO inicia semana com pensamento em teste contra Vila Nova Após cancelamento de torneio em Brasília, Dragão começa preparação para amistoso com o Tigre

Nesta segunda-feira (20), a semana do Atlético-GO começa da mesma forma que havia sido planejada há alguns dias - será de preparação ao jogo-treino de sábado (25), às 15 horas, diante do Vila Nova, no CT do Dragão. Depois, o Dragão tem mais duas atividades amistosas agendadas - com Cuiabá-MT (29) e Gama-DF (1º de julho), também na sede do clube. Assim, a diretoria man...