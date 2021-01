Esporte Atlético-GO inicia janeiro com meta de mais gols e vitórias como mandante Dragão possui a 4ª pior campanha, com 38,5%, jogando em casa na atual edição da Série A e terá mais quatro jogos no Brasileirão para melhorar o aproveitamento

O Atlético-GO inicia 2021 com objetivo duplo: melhorar o aproveitamento ofensivo na Série A do brasileiro e voltar a ser um time “caseiro”. Em janeiro, o Dragão terá quatro partidas em casa: contra Vasco (dia 7, quinta-feira), Bahia (dia 10, domingo), Fortaleza (24) e São Paulo (31). Além destes compromisso, a equipe rubro-negra ainda recebe o Goiás no clássico pelo G...