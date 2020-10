Esporte Atlético-GO: goleiro Kozlinski será titular e quatro jogadores viajam para enfrentar o São Paulo Entre os novos relacionados para a partida estão dois recém-contratados: Arnaldo e Wellington Rato

O Atlético-GO terá quatro desfalques no jogo de quarta-feira (7), diante do São Paulo, no Morumbi, onde o Dragão fecha o giro de três partidas seguidas como visitante. Dois jogadores estão fora por causa do terceiro cartão amarelo - o zagueiro João Victor e o volante Edson - e dois não podem atuar por terem sido cedidos pelo São Paulo - o goleiro Jean e o meia atacante E...