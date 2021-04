Esporte Atlético-GO goleia Goiás na Serrinha e abre vantagem em jogo com polêmica Dragão confirmou favoritismo e pode até perder por dois gols de diferença para seguir à semifinal. Diretoria esmeraldina reclama da arbitragem

O Atlético-GO confimou o melhor momento, as diferenças técnica e tática e o favoritismo no clássico de abertura das quartas de final do Goianão diante do Goiás. Mesmo com dificuldades no primeiro tempo e chegando ao gol em lance polêmico do meia João Paulo, que tocou a mão na bola antes de abrir o placar aos 44 minutos, o Dragão chegou à goleada de 3 a...