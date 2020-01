Esporte Atlético-GO goleia e confirma classificação na Copinha Dragão bateu o Assisense, por 4 a 0, nesta quinta-feira (9) e avança à fase mata-mata da maior competição de base do País

O Atlético-GO é mais um time goiano garantido na fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira (9), o Dragão encarou o Assisense, pela 3ª rodada do Grupo 3 da Copinha, e goleou a equipe da casa por 4 a 0. Riquelme foi o grande nome da partida. O atacante marcou três gols para o time goiano, Chrystian também anotou um tento no duelo. Com...