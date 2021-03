Esporte Atlético-GO garante permanência de lateral esquerdo Natanael Clube consegue manter jogador com novo empréstimo do Inter

O Atlético-GO conseguiu segurar mais um dos destaques do time na temporada 2020. A diretoria atleticana renovou, junto ao Inter-RS, o empréstimo do lateral esquerdo Natanael até o fim deste ano. O jogador tinha outras propostas e clubes interessados, mas o Dragão insistiu na negociação e convenceu o vice-campeão do Brasileiro a ceder novamente Natanael, de 30 anos. Pelo Dragão...