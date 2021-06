Esporte Atlético-GO ganha família de Nathan Silva e Werley Titular na zaga atleticana, Nathan Silva terá companhia do irmão, Werley, e realizará sonho da família em vê-los jogando junto

Em Oliveira, no interior de Minas Gerais, a família Ananias da Silva vive dias de felicidade. Afinal, pela primeira vez, os irmãos Nathan Silva e Werley poderão realizar o sonho de atuarem juntos, como profissionais, no Atlético-GO, um dos destaques do Brasileirão e que vem se afirmando no cenário nacional como clube organizado e competitivo. Nathan Silva está na segunda passagem pel...