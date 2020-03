Esporte Atlético-GO firma primeiro contrato profissional com goleiro da base Márcio, de 16 anos, é filho de Márcio Defendi, campeão brasileiro da Série C pelo Dragão em 1990

Considerado uma das promessas das categorias de base do Atlético-GO, o goleiro Márcio, de 16 anos, acaba de firmar o primeiro contrato profissional com o clube. O que já chama a atenção é o fato de o jovem jogador ser filho do ex-goleiro do Dragão, Márcio Defendi - campeão da Série C do Brasileiro (1990) e vice do Goianão 91 - e que, após encerrar a carreira, virou p...