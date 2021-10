Esporte Atlético-GO festeja virada sobre líder e ganha injeção de ânimo Atlético-GO supera líder Atlético-MG, por 2 a 1, volta a vencer como mandante e reage no Brasileirão

Não é todo dia que se vence o líder de um campeonato. Mais significativo ainda é ganhar do líder, quebrar a invencibilidade dele e ainda terminar com um jejum incômodo sem triunfar em casa. A vitória de 2 a 1 do Atlético-GO sobre o favorito ao título da Série A nacional, o Atlético-MG, na noite deste domingo (17), no Estádio Antonio Accioly, teve expressões e reações...