Esporte Atlético-GO fecha contratações e dirigente diz: ‘acredito no grupo’

As contratações do lateral esquerdo Jefferson, de 24 anos, e do atacante João Lucas, de 19 anos, que vieram do Goiás, encerram o ciclo do Atlético-GO em busca de novos jogadores para a Série A do Brasileiro. A sexta-feira (24) foi o último prazo para regularizar atletas para a sequência da competição. Agora, a diretoria e a comissão técnica do Dragão apostam no elenco forma...