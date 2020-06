Esporte Atlético-GO fecha contratação de volante do Grêmio Matheus Frizzo, de 21 anos, chega ao Dragão por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro

No início da noite desta segunda-feira (22), o Atlético e o Grêmio finalmente selaram o acordo para que o volante e meia Mahteus Frizzo, de 21 anos, seja emprestado pelo clube ao Dragão. A negociação se arrastou por cerca de duas semanas, mas o time goiano acabou concretizando o empréstimo do jogador. "Até o final do (Campeonato) Brasileiro", informou o presidente do Atl...