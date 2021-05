Esporte Atlético-GO fecha contas de 2020 com superávit e projeta evolução em 2021 Mesmo com perda de receitas, houve superávit de R$ 2,6 milhões, contra R$ 1,6 milhão de 2019

Num ano marcado pela pandemia do coronavírus e de dificuldades financeiras desencadeadas pelas tentativas de controle da doença, em nível mundial, o Atlético-GO conseguiu fechar a temporada 2020 com saldo positivo nas contas da agremiação. É o que mostra o balanço patrimonial e financeiro do clube, publicado no último dia de abril. Mesmo com a perda de receitas, c...