Esporte Atlético-GO faz proposta por Michael, mas dirigente vê desfecho difícil Atacante tem sido pouco utilizado pelo técnico Rogério Ceni no Flamengo, mas espera ser inscrito na disputa da Copa Libertadores

O Atlético-GO está interessado na contratação do atacante Michael, ex-Goiás e que está no Flamengo. O Dragão gostaria de contar com o rápido jogador na temporada 2021, mas vê a negociação como difícil. Antes de Michael, o clube goiano também procurou o jovem atacante Rodrigo Muniz, que se destacou em partidas do Campeonato Carioca. Um dos problemas para o Dragão...