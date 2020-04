Esporte Atlético-GO faz ajustes na obra do Estádio Antônio Accioly Dragão trabalha com equipe reduzida e espera volta de receita do patrocinador para avançar na reta final da reforma

Em busca de mais recursos financeiros, o Atlético está com uma equipe reduzida de trabalhadores fazendo alguns ajustes e manutenção nas obras no Estádio Antônio Accioly. O Dragão trabalha com funcionários do próprio clube na pintura e limpeza de instalações, como os vestiários, além do complemento do sistema de drenagem que fica paralelo aos bancos de reservas e na d...