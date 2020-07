Esporte Atlético-GO fatura com empréstimo de Dudu, do Palmeiras ao Al Duhail Dragão aguarda confirmação do valor que receberá na transação. Clube paulista liberou atacante por cerca de R$ 43 milhões, pela cessão do atleta com passagem pela base rubro-negra

A negociação do atacante Dudu, cedido por empréstimo pelo Palmeiras ao Al Duhail (Catar), pelo período de um ano, beneficiará o Atlético-GO, que é um dos clubes formadores do jogador goiano. Pela transação, o Palmeiras receberá sete milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) pela cessão do jogador. O Dragão vai ser um dos beneficiados pelo chamado "mecanismo de solidariedade da Fifa", criado...