Esporte Atlético-GO fará treinos em campo sintético antes de enfrentar São José-RS Na Copa do Brasil, equipe gaúcha é a adversária da próxima fase, a 3ª, e partida será em estádio com piso sintético

Classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO encara time adversário e campo inéditos e decidirá vaga fora de casa. O São José (RS), conhecido por Zequinha, é clube de boa estrutura em Porto Alegre e joga em um gramado sintético, o do Estádio Passo d' Areia, agora chamado de Francisco Novelleto Neto. O piso passa a ser a preocupação do Dragão. Os jogos ...