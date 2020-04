Esporte Atlético-GO fará terceira transmissão ao vivo sobre saúde Nutricionista vai tirar dúvidas sobre hábitos alimentares saudáveis que podem ajudar as pessoas a enfrentar a pandemia do novo coronavírus

No mês de aniversário do Atlético-GO, o marketing do clube promove, nesta quinta-feira (16), às 17 horas, a terceira "live" no Instagram com enfoque no tema saúde. Desta vez, a entrevistada será a nutricionista do clube, Paola Trevisan de Campos, que abordará o tema "Momentos e hábitos saudáveis poderosos para driblar a Covid-19". A live é aberta ao público em ger...