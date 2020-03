Esporte Atlético-GO fará avaliação fria sobre sequência de atividades, diz presidente Clube mantém treino para a manhã desta quarta-feira (18) e espera reunião com federação e clubes para decidir futuro

O Atlético-GO ainda não definiu sobre a sequência das atividades do clube após a paralisação do Campeonato Goiano por causa da disseminação do coronavírus. O presidente do clube, Adson Batista, lamentou a decisão e disse, nesta terça-feira (17), que vai fazer "análise fria" sobre o futuro da equipe. "Paciência. Agora, vamos ouvir. Não pensei o que fazer. Nem a CBF ...