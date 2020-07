Esporte Atlético-GO fará amistosos com Goiânia, Gama e Cuiabá Com Vagner Mancini e perto do início da Série A, Dragão terá jogo treinos e amistosos na preparação para a disputa

O Atlético-GO já entra numa nova fase de preparação para a disputa da Série A do Brasileiro e da retomada da Copa do Brasil, os dois torneios a partir de agosto. Com trabalhos de campo sob comando do técnico Vagner Mancini, o Dragão também agenda jogos-treinos e amistosos para testar e dar ritmo aos atletas à disposição no elenco - por enquanto, são 32 jogadores. No fim da...